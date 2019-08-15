Турки-Перевоз, , 19:26 — REGNUM

В ходе поисковых работ в Невельском районе Псковской области рядом с останками одного из красноармейцев был найден фотоаппарат. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, поисковики отправили его в Казань для изучения, а снимки попытаются восстановить.

Всего в рамках международной молодёжной «Вахты памяти» были подняты останки 129 бойцов, на воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз сегодня, 15 августа, торжественно перезахоронили останки 128 из них. Погибшие — бойцы 3-й ударной армии, погибшие в ходе Невельской наступательной операции осенью 1943 года. Судьбу останков одного из найденных солдат, фамилию которого удалось установить по медальону (Клименко), решат его родственники — сейчас поисковики разыскивают их. Известно, что погиб военнослужащий недалеко от Турки-Перевоз, в деревне Сомино Пустошкинского района.

Были обнаружены ещё один медальон и красноармейская книжка, но из-за плохого состояния бумаги текст прочесть не удалось.

Напомним, поисковая экспедиция на берегу озера Белое в Невельском районе Псковской области проходила уже в 12-й раз. Воинское захоронение в Турки-Перевоз — крупнейшее в районе. Здесь также увековечат имена 69 военнослужащих, останки которых были найдены поисковиками в обнаруженном в госпитальном захоронении близ деревни Торошково.