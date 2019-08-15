Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM

Фасады Петропавловской крепости на Заячьем острове очистят почти за 20 млн рублей. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петропавловская крепость Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком выступил Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Изначальная цена контракта была установлена на уровне 19 млн 80 тыс. рублей, но единственный участник конкурса предложил еще меньшую сумму — 18,8 млн рублей. Еще 400 тыс. рублей заплатят другой компании за то, чтобы она надзирала за очисткой.

Теперь компания «Краски Города» должна будет за эти деньги освободить каменные блоки крепости от загрязнений. Предполагается, что очищать фасады визитной карточки Петербурга будут с помощью воздуха и кварцевого песка.

Добавим, вскоре в Петропавловке также займутся противоаварийными мероприятиями — закрепят барбетные арки шпица Меншикова бастиона, а также отремонтируют трубы Невской куртины, отреставрируют дымовые трубы главного здания Монетного двора — Южного цейгауза, отремонтируют несколько помещений и другое.