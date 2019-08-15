Сыктывкар, , 18:42 — REGNUM

Организация «Домой в СССР» признана экстремистской на территории Российской Федерации. Соответствующее решение было принято судом Республики Коми 15 июля и сегодня, 15 августа, вступило в силу.

За последние месяцы сотрудники правоохранительных органов провели обыски у нескольких организаций данного сообщества, которое явно имеет признаки секты.

Во время одного из обысков глава организации «Домой в СССР» (другие названия «Союз Славянских Сил Руси») Серегей Тараскин заявил, что является «временно исполняющим обязанности президента Советского Союза и императором Российской Империи». Более того, Тараскин пообещал, что отдаст силовиков под трибунал.

Тараскин и его последователи утверждают, что Российская Федерация — это нелегитимное государство, а значит, его законы можно не соблюдать. К этому он призывает своих последователей.

Примечательно, что Тараскин и один из его последователей Александр Тюрин, который назвал себя «Главой КГБ Коми» фактически призвали других людей в государственному перевороту. Составлялись даже расстрелянные списки.

Данная секта утверждает, что только она является единственной структурой, которая обеспечивает безопасность нахождения на Земле, а всё остальное является «пылью в глазах».

При всём при этом Тараскин явно занимался мошенничеством с недвижимостью своих последователей.