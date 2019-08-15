Москва, , 18:29 — REGNUM

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило список работ, где использование женского труда ограничено. Перечень утвердил глава ведомства Максим Топилин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Список разделен на 21 группу: «Химические производства», «Подземные работы», «Горные работы», «Металлообработка», «Бурение скважин», «Добыча нефти и газа», «Черная металлургия», «Цветная металлургия и другие. Всего в перечне 100 позиций, работа по которым для женщин сейчас недоступна.

Добавим, что ограничение распространено на занятость, в которой условия труда относятся к вредным и опасным. Так, работа в горнодобыче, металлообработке, черной металлургии полностью закрыта. В то же время в сфере «Химические производства» можно трудиться, если на рабочем месте отсутствуют химические вещества, опасные для репродуктивного здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, список «неженских» профессий в России будет актуализирован. К началу июля 2019 года действовал перечень, запрещавший женщинам работать по 456 профессиям и специальностям. Обновленный список вступит в силу 1 января 2021 года.