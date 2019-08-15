Чебоксары, , 18:08 — REGNUM

Полномочия мирового судьи из города Канаша в Чувашии, которая стала фигурантом уголовного дела, приостановлены. Соответствующее решение принято Квалификационной коллегией судей (ККС) Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заседание ККС Чувашии прошло сегодня, 15 августа. Первым вопросом было рассмотрение представление исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чувашии Алексея Шумилова о приостановлении полномочий мирового судьи судебного участка № 1 г. Канаша. Представление было удовлетворено.

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Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении мирового судьи возбуждено постановлением председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Расследование ведёт следственное управление СКР по Чувашии. согласно материалам уголовного дела, подозреваемая получала деньги от жителя Чебоксар, пообещав решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки.

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