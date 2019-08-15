Архангельск, , 18:04 — REGNUM

Организаторы музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие» после заявления прокуратуры о его незаконности заявили, что мероприятие отменяется, передает корреспондент ИА REGNUM.

«С 15 по 18 августа мирное музыкальное экоприключение «наШИЕСтвие» в лесном массиве у станции Шиес по предостережению прокуратуры Архангельской области отменятся! В эти дни у станции Шиес — встреча друзей на музыкальных посиделках. будем петь песни, читать стихи, пить вкусный, костровой чай», — сообщает Telegram-канал «Поморье — не помойка!» (орфография и пунктуация сохранены — ред.).

Напомним, поддержать противников строительства полигона на станции Шиес собирались музыкальные коллективы из нескольких российских городов. Два дня назад прокуратура распространила предостережение, в котором говорится, что мероприятие «НаШИЕСтвие» не согласовано с властями, а значит за участие в нем можно получить штраф или стать фигурантом уголовного дела.