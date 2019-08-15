Ростов-на-Дону, , 17:49 — REGNUM

Граждане России и Украины, находящиеся на судне «Vostok», объявили голодовку в ростовском порту. Экипаж теплохода, следовавшего под флагом Того, решился на бессрочную акцию протеста в связи с задолженностью по зарплате. Судовладелец не платит уже более полугода, сообщил председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Леонид Глушак.

По его словам, в настоящее время долг перед моряками превышает 71 тыс. долларов. Пока долги не будут погашены, экипаж будет выполнять минимум работ на судне, «связанных с обеспечением жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания». Моряка также заявили, что судовладелец ранее неоднократно их обнадеживал, но зарплату так и не перечислил.

Судно находится в порту Ростова-на-Дону с 20 июня 2019 года. Теплоход был задержан службой государственного портового контроля. В составе экипажа — 10 россиян и одна гражданка Украины.