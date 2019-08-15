Москва, , 17:28 — REGNUM

В рамках реставрации Северного речного вокзала Москвы будет реконструирован причал и благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре строительных работ на объекте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Северный речной вокзал Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Будет реконструирован причал. Будет сделана первоклассная, мирового уровня набережная. Не только для причала судов, но и для прогулок москвичей, чтобы было и удобно, и красиво. Третье — исторический парк, который является памятником культурного наследия тоже будет полностью отреставрирован и приспособлен к современным условиям. Будут спортивные, детские площадки», — сообщил мэр Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный речной вокзал Москвы будет реконструирован к 2020 году.

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