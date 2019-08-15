Москва,
15 августа 2019, 17:22 — REGNUM
Работы по реставрации Северного речного вокзала Москвы будут закончены в следующем году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Северный речной вокзал
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрационный цех
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход реставрационных работ Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Одна из проблем, с которой обращались и обращаются ко мне москвичи, — спасите Северный речной вокзал, символ города, города пяти морей. Полтора года тому назад мы забрали себе этот уникальный объект. Сделали научный проект реставрации и в этом году приступили к активным работам. В следующем году он будет возрождён во всей своей красе», — сказал мэр.
Реставрационный цех
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин во время осмотра реставрационных работ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрационный цех
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скульптуры Северного речного вокзала сохранили
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Благоустройство Северного речного вокзала завершат в 2020 году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реставрация Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход реставрационных работ Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход реставрационных работ Северного речного вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заверил, что к 2022 году транспортная система Москвы станет одной из лучших в мире.
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