Москва, , 17:22 — REGNUM

Работы по реставрации Северного речного вокзала Москвы будут закончены в следующем году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Северный речной вокзал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрационный цех Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин осматривает ход реставрационных работ Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одна из проблем, с которой обращались и обращаются ко мне москвичи, — спасите Северный речной вокзал, символ города, города пяти морей. Полтора года тому назад мы забрали себе этот уникальный объект. Сделали научный проект реставрации и в этом году приступили к активным работам. В следующем году он будет возрождён во всей своей красе», — сказал мэр.

Реставрационный цех Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра реставрационных работ Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрационный цех Дарья Антонова © ИА REGNUM Скульптуры Северного речного вокзала сохранили Дарья Антонова © ИА REGNUM Благоустройство Северного речного вокзала завершат в 2020 году Дарья Антонова © ИА REGNUM Реставрация Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход реставрационных работ Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход реставрационных работ Северного речного вокзала Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заверил, что к 2022 году транспортная система Москвы станет одной из лучших в мире.

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