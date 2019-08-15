Москва, , 17:16 — REGNUM

Возникла проблема доставки багажа из самолёта А321 «Уральских авиалиний». Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия 1».

«Производится транспортировка ручной клади, затем багажа. Проблема с доставкой багажа существует. Багажные отсеки самолета оказались заблокированы грунтом. Нужно время, чтобы докопаться до багажа», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер, следовавший курсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку сразу после взлёта из аэропорта «Жуковский» из-за столкновения со стаей чаек.