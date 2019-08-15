Симферополь, 15 августа 2019, 16:59 — REGNUM
Власти Крыма поблагодарили за спасение пассажиров экипаж рейса Москва — Симферополь, который совершил аварийную посадку в Подмосковье на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом 15 августа на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
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