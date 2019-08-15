Симферополь, , 16:59 — REGNUM

Власти Крыма поблагодарили за спасение пассажиров экипаж рейса Москва — Симферополь, который совершил аварийную посадку в Подмосковье на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом 15 августа на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Командир воздушного судна Дамир Юсупов проявил высшую степень лётного мастерства, выдержки и спас жизни людей. Это героический поступок. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а лётчикам — огромная благодарность. Низкий поклон всему экипажу!» — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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