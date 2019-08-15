Калуга, , 16:54 — REGNUM

В окрестностях деревни Пучково в пригороде Калуги на участке площадью 275 тыс. 974 га за шесть миллиардоврублей построят четырёхэтажный кампус калужского филиала МГТУ им. Баумана, сообщается на сайтах госзакупок и тендеров России.

Согласно смете, кампус будет включать четыре учебных корпуса, лабораторию, четыре комплекса общежитий, многофункциональное общественно-административное здание, досуговый центр, а также спорткомплекс с открытым стадионом на 500 мест и открытыми спортплощадками. Прилегающая территория будет благоустроена.

Подрядчик строительства будет определен к сентябрю 2019 года, а строительство намечено завершить к 30 сентября 2022 года. По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, филиал МГТУ им. Баумана должен получить свой кампус уже к 650-летию Калуги в 2021 году.