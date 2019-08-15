Симферополь, 15 августа 2019, 16:52 — REGNUM
В Едином донорском центре Крыма зарегистрированы более 1,5 миллиона сдающих кровь, среди которых шесть тысяч — почётные доноры России. Об этом в эфире крымского радио 15 августа заявила заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Людмила Гореликова.
Она также напомнила, что почетные доноры России ежемесячно получают из федерального бюджета денежную субвенцию в размере 14 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, у лечебных учреждений Крыма есть большая потребность в запасах донорской крови.