Симферополь, , 16:52 — REGNUM

В Едином донорском центре Крыма зарегистрированы более 1,5 миллиона сдающих кровь, среди которых шесть тысяч — почётные доноры России. Об этом в эфире крымского радио 15 августа заявила заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Людмила Гореликова.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 1,5 млн сдающих кровь крымчан. Из них шесть тысяч человек — почётные доноры России. Средний возраст доноров Республики Крым, по словам эксперта, от 20 до 35 лет. При этом среди доноров больше мужчин, чем женщин», — отметила Гореликова.

Она также напомнила, что почетные доноры России ежемесячно получают из федерального бюджета денежную субвенцию в размере 14 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, у лечебных учреждений Крыма есть большая потребность в запасах донорской крови.

Об этом: В Крыму не хватает запасов донорской крови