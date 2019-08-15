Брянск, , 16:50 — REGNUM

Российский путешественник Фёдор Конюхов примет участие в традиционном фестивале урожая и духовного преображения «Яблочный спас». Праздник пройдёт в Брянске на Кургане Бессмертия 18 августа. О насыщенной программе корреспонденту ИА REGNUM рассказали в городской администрации.

В церемонии открытия фестиваля, которая запланирована на 11:00, примет участие легендарный путешественник Фёдор Конюхов. Фермеры и ремесленники Брянской области представят свою продукцию. Гостям предложат интерактивные, спортивные, тематические и игровые площадки, концерты и кинотеатр под открытым небом. Организаторы праздника обещают испечь яблочный пирог длиной 10 метров.

В 2019 году фестиваль «Яблочный спас» проводится в пятый раз.