Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM

Власти Ленинградской области передали в собственность Российской Федерации региональную трассу «Лодейное Поле — Вытегра», так называемый «Архангельский тракт».

Дорога соединяет Санкт-Петербург и Архангельскую область в обход Вологды, а также является частью пути к космодрому Плесецк.

Как сообщили 15 августа в правительстве Ленобласти, 116 километров переданного участка трассы перейдут в оперативное управление ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за федеральные дороги в регионах СЗФО.

Смена собственника объясняется растущей интенсивности движения автомобилей по «Архангельскому тракту», что потребует федеральных средств для содержания трассы в достойном виде.

Как отмечается, дорожники Ленобласти также готовят документы для передачи на федеральный уровень части магистрали «Петрозаводск — Ошта» и трассы «Зуево — Новая Ладога».

В 2018 году в федеральную собственность была передана дорога А-120 «Магистральная» («Северное полукольцо»). В 2017 году федеральными в Ленинградской области стали две региональные трассы: «Выборг — Светогорск» и участок обхода Пикалево.

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