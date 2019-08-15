Кэри, США, , 19:51 — REGNUM

Разработчики из Epic Games извинились перед игроками за введение в Fortnite персонажа-питомца по кличке Gunner. Собаку уберут из игры, а геймеры получат свои деньги обратно, сообщалось в Twitter-аккаунте игры 14 августа.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1161736802643972096

Причиной такого решения стало массовое недовольство игроков новым питомцем. Геймеры отметили, что Gunner является точной копией Bonesy — собаки, которую вводили в игру в предыдущих обновлениях.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер в поджанре «Королевская Битва» (Battle Royale), разработанный компанией Epic Games. В нём игроки сражаются за звание последнего выжившего на постоянно сужающейся локации.

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