Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM

В Свердловской области школьный рюкзак можно приобрести по ценам от 1900 до 4500 рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Тетради в клетку или в линейку по 12 листов можно найти по два рубля за штуку. Пенал реально приобрести по ценам от 70 до 450 рублей. Восемь разноцветных листов самоклеящейся бумаги обойдутся в 100 рублей. Пачки цветного картона из восьми листов, такого же количества белого картона, а также альбом для рисования стоят по 30 рублей.

Пачка из 30 листов бумаги для акварели продаётся по 120 рублей. Дневник можно найти за 70, а шариковую ручку — за 12−15. Набор из четырёх шариковых ручек можно купить за 80 рублей. Набор из 24-х фломастеров стоит 220. Угольник продаётся по 60 рублей, линейка 25 см. — по 24, а глобус стоит от 700 рублей.

Отметим, некоторые граждане обходятся без покупки рюкзака, пользуясь тем, что остался с прошлого учебного года. Впрочем, без сменной обуви и школьной формы не обойтись, ведь ребёнок с прошлого года наверняка вырос. А на это нужно предусмотреть ещё порядка двух-трёх тысяч рублей.