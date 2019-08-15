Москва, , 16:30 — REGNUM

Компания «Связной» предложила лидеру рейв-коллектива Little Big Илье Прусикину (Ильич) должность креативного директора. Об этом 15 августа сообщил журнал Forbes.

Отмечается, что сеть решила выйти с подобным предложением после того, как Ильич проиграл спор в рамках шоу «Трэш Лото», которое выходит на его YouTube-канале. Проспоривший шоумен должен был трудоустроится официальо.

Как пояснил сам Ильич, запись об этой работе будет первой в его трудовой книжке. Он также отметил, что не ожидал, что ему поступит так много предложений от работодателей. Предпочтение «Связному» он отдал по той причине, что компания «всех опередила».

«Мне пока сложно разобраться в происходящем, но интересно. Когда я узнал, что у «Связного» 5000 магазинов и 25 000 сотрудников, подумал, что наши корпоративы будут огонь», — сказал Прусикин журналистам.

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Напомним, 14 июня 2019 года группа Little Big выпустила новый клип на песню I`m OK. С момента публикации ролик набрал уже более 40,5 млн просмотров.

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