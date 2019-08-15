Вашингтон, , 16:48 — REGNUM

Независимый разработчик Дерек Ю сказал, что релиз платформера Spelunky 2 не состоится в 2019 году. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте 14 августа.

https://twitter.com/mossmouth/status/1161731569196814336

Ю отметил, что разработка идёт по плану и команда «уже близка к цели», но оттачивание игровых механик требует дополнительного времени. Вероятно, релиз Spelunky 2 состоится в 2020 году.

Напомним, Spelunky — это инди-платформер с элементами roguelike-игр. В нём игрок управляет спелеологом, который путешествует по сети процедурно-генерируемых пещер.