Пермь, , 16:17 — REGNUM

В Перми вынесен приговор в отношении мужчины, который оскорбил судью, он признан виновным по части 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

По данным ведомства, в 2017 году в отношении мужчины вынесли приговор по уголовному дело о незаконном обороте наркотиков. Пермяка приговорили к 18 годам лишения свободы.

Возмущенный наказанием мужчина написал в адрес судьи письмо оскорбительного характера и отправил в суд. Кроме судьи, содержание стало известно и сотрудникам канцелярии.

С учетом неотбытого срока, назначенного по уголовному делу о наркотиках, пермяк приговорен к 16 годам и четырем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 400 тыс. рублей. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.