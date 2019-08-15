Москва, , 16:07 — REGNUM

В Москве во время строительных работ найдена авиационная бомба, сообщает 15 августа ТАСС со ссылкой на слова коменданта Кремля Сергея Хлебникова.

Предположительно, данный снаряд времён Великой Отечественной войны. Он не разорвался и был скрыт под большим слоем земли. Бомбу нашли во время строительных работ на территории Тайницкого сада. Там в царские времена располагался погреб для продуктов. Строители делали срез грунта под гидроизоляцию.

Опасную находку обезвредили. Историки отмечают, что Кремль во время Великой Отечественной войны страдал от бомбёжек.