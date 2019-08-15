Редмонд, США, , 16:46 — REGNUM

На обложке журнала EDGE оказалась игра Disintegration от одного из создателей Halo Маркуса Лейто. По заявлению на постере, разработчик попытается «переопределить» весь жанр научно-фантастических шутеров, сообщается в Twitter-аккаунте журнала 15 августа.

https://twitter.com/edgeonline/status/1161932893603672064

Разработкой Disintegration занимается студия V1 Interactive, которую основал Лейто. Официальный анонс проекта состоится 19 августа во время церемонии открытия выставки gamescom.

Напомним, Halo — это одна из самых популярных франшиз научно-фантастических шутеров в игровой индустрии. В ней игрок управляет космическим солдатом Мастером Чифом и сражается с войсками инопланетной расы ковенантов.

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