Редмонд, США, 15 августа 2019, 16:46 — REGNUM
На обложке журнала EDGE оказалась игра Disintegration от одного из создателей Halo Маркуса Лейто. По заявлению на постере, разработчик попытается «переопределить» весь жанр научно-фантастических шутеров, сообщается в Twitter-аккаунте журнала 15 августа.
https://twitter.com/edgeonline/status/1161932893603672064
Разработкой Disintegration занимается студия V1 Interactive, которую основал Лейто. Официальный анонс проекта состоится 19 августа во время церемонии открытия выставки gamescom.
Напомним, Halo — это одна из самых популярных франшиз научно-фантастических шутеров в игровой индустрии. В ней игрок управляет космическим солдатом Мастером Чифом и сражается с войсками инопланетной расы ковенантов.
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