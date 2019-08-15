Жуковский, Московская область, , 15:53 — REGNUM

Авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала рейсы, которыми пассажиров самолёта А321 доставят в Крым.

Для обслуживания пассажиров будут предоставлены рейсы «Жуковский» — Симферополь У6−230; «Домодедово» — Симферополь У6−35, а также дополнительный рейс «Домодедово» — Симферополь У6−9105.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное судно, следовавшее маршрутом Москва — Симферополь, рано утром при взлёте в аэропорту «Жуковский» столкнулось со стаей чаек, в результате чего экипаж принял решение совершить аварийную посадку. Лайнер благополучно приземлился в кукурузном поле, все пассажиры спаслись.