Жуковский, Московская область, 15 августа 2019, 15:53 — REGNUM
Авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала рейсы, которыми пассажиров самолёта А321 доставят в Крым.
Для обслуживания пассажиров будут предоставлены рейсы «Жуковский» — Симферополь У6−230; «Домодедово» — Симферополь У6−35, а также дополнительный рейс «Домодедово» — Симферополь У6−9105.
Как сообщало ИА REGNUM, воздушное судно, следовавшее маршрутом Москва — Симферополь, рано утром при взлёте в аэропорту «Жуковский» столкнулось со стаей чаек, в результате чего экипаж принял решение совершить аварийную посадку. Лайнер благополучно приземлился в кукурузном поле, все пассажиры спаслись.