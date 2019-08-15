Киров, , 15:50 — REGNUM

В ходе проверки прокуратура Санчурского района Кировской области выявила 7 местных жителей, имеющие водительские удостоверения на управление транспортными средствами. При этом всего они состоят на учёте у нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм», сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Прокурор района обратился с заявлением в суд, который признал законность требований и принял решение прекратить доступ граждан к управлению транспортными средствами.

ИА REGNUM напоминает, в течение семи месяцев на территории Кировской области произошло 121 ДТП по вине нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 28 человек, 158 получили травмы разной степени тяжести. Более 3 тыс. водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и отказались проходить медицинское освидетельствование. 319 из них были задержаны повторно.