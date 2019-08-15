Белгород, , 15:46 — REGNUM

Энергетики Белгородской области совместно со специалистами МЧС России, представителями исполнительной власти и другими ведомствами провели учения по ликвидации условной аварии в энергосистеме региона. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба курского филиала Системного оператора Единой энергетической системы России — Курское РДУ.

Учения проводились для совершенствования механизмов взаимодействия энергетиков с различными службами и ведомствами при ликвидации аварий. Тренировку усложнили погодными условиями с низкой температурой наружного воздуха.

По легенде учений неблагоприятные погодные условия спровоцировали аварийное отключение линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ с повреждением и возгоранием оборудования подстанции (ПС) 330 кВ Белгород.

Развитие аварии вызвало массовые отключения в сети 6−10 кВ энергосистемы Белгородской области. В результате в зоне условных отключений оказались социально значимые потребители, в том числе медицинские учреждения, школы, детские сады и другие.

В соответствии с планом ликвидации ЧП, сначала энергетики проинформировали службы региона, вывели в ремонт повреждённое оборудование и перевели часть обесточенных потребителей на электроснабжение по сети 10−35 кВ.

После анализа электроэнергетического режима руководители подразделений Курского РДУ разработали комплекс мер по ликвидации аварийной ситуации и восстановлению нормального режима работы Белгородской энергосистемы. В результате слаженных действий энергоснабжение потребителей возобновлено в полном объеме, режим с высокими рисками нарушения электроснабжения отменен.

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