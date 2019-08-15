Симферополь, 15 августа 2019, 15:38 — REGNUM
За год на одного жителя Крыма заготавливают 14 миллилитров крови при среднероссийском показателе 13,7 — 13,8 миллилитра. Об этом в эфире крымского радио 15 августа сообщила заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Людмила Гореликова.
Она также напомнила, что женщины в среднем могут сдавать кровь четыре раза в год, мужчины — пять.
Как сообщало ИА REGNUM, у лечебных учреждений крымского полуострова возросла потребность в запасах донорской крови в связи с погодными условиями, обострением хронических заболеваний, особенно у людей, страдающих болезнями крови.
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