Цхинвал, , 15:36 — REGNUM

Цхинвал на несколько дней остался без радиовещания, так как передатчик, транслирующий государственное радио IR FM, вышел из строя. Об этом сообщило 14 августа югоосетинское информагентство «Рес».

Как отметил директор радио IR FM Алан Цховребов, сигнал полностью прекратился. Но проблемы с передатчиком замечены были уже давно. С некоторого времени радиослушатели сетовали, что сигнал перебивается другой радиостанцией. В связи с этим президент Южной Осетии поручил комитету связи и массовых коммуникаций приобрести передатчик в ближайшее время и установить его. «Мы ждем нового передатчика и тогда начнем вещать в прежнем объеме и в лучшем качестве», — подчеркнул Цховребов.

Однако заменой одного изношенного передатчика не решится проблема обеспечения радиовещания по всей республике. Все передатчики были установлены в 2008 году и уже устарели. Волну 102,3 FM, на которой вещает радио IR, принимают только в Цхинвале. Для качественного обеспечения радиовещанием Южной Осетии необходимо закупить несколько передатчиков, и, как указало «Рес», этот вопрос тоже решается.

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