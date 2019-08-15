Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM

Профессионализм пилотов стал основной причиной бескровной посадки самолета «Уральских авиалиний», который аварийно приземлился с полными баками и сотнями пассажиров на борту в кукурузном поле под Москвой. Таким мнением с ИА REGNUM поделился авиационный журналист Андрей Меньшенин.

«Очевидно, что посадка реактивного лайнера на неподготовленную площадку — это огромный риск с большой вероятностью катастрофы. В случае с Airbus A321 «Уральских авиалиний» под Жуковским дополнительными факторами риска были вес заправленного на весь полёт самолёта и отсутствие запаса высоты. Пилотам, безусловно, повезло, что в районе их приземления не было никаких технических строений или жилой застройки. Сложно сказать, какова была составляющая удачи, но понятно, что основная причина благополучного разрешения ситуации — это профессиональные действия пилотов», — сказал эксперт.

Напомним, пассажирский самолёт Airbus A321, направлявшийся в Симферополь из подмосковного аэропорта «Жуковский», был вынужден совершить жёсткую посадку из-за возгорания, которое произошло в двигателе во время взлёта лайнера. Это случилось из-за попадания в оба двигателя птиц. Пилоты приняли решение посадить потерявший тягу самолет в поле без выпуска шасси.

Как отмечает Меньшенин, птицы в районах аэропортов являлись проблемой с начала появления регулярных пассажирских перевозок. Обычно конфликт возникает из-за того, что в районе аэропорта находятся интересные и важные для птиц места, где они кормятся или гнездятся.

«Севернее аэродрома в Жуковском есть озеро, где обитают птицы, и свалка отходов, которая их привлекает. Для отвлечения птиц существуют разные меры: если в аэропорту есть орнитологическая служба, то они периодически выпускают хищных птиц, которые своим видом отпугивают остальных в районе аэродрома, также используют шумовые методы. Это могут быть как установленные на земле громкоговорители, которые периодически издают неприятные или угрожающие для птиц звуки, либо регулярный объезд периметра с отстрелом холостых патронов, чтобы звуками выстрелов отпугнуть птиц. Все эти методы, хоть и эффективны, но не дают гарантии того, что какая-нибудь птица не появится перед самолётом во время его взлета или посадки. Насколько эффективно отработала служба Жуковского, выяснит комиссия по расследованию», — заключил Андрей Меньшенин.