Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM

Здание музея военно-исторического комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области построят к октябрю. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 15 августа.

«Работы идут в соответствии с «дорожной картой». Есть небольшие отставания от графика, но я уверен, что они все будут наверстаны. Подрядчик очень активно ведет строительные работы, используя хорошую погоду, — нет сомнений, что все будет выполнено в срок», — сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Параллельно ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги, строится пешеходный мост и смотровая площадка.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2016 года стало известно о том, что областное министерство культуры сорвало сроки возведения комплекса. Завершить строительство музея предполагается в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы.

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