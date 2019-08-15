Курск, , 15:32 — REGNUM

В Курской области владельцы электромобилей будут освобождены от уплаты транспортного налога, сообщил портал «Курские известия».

Соответствующий законопроект большинством голосов приняли депутаты областной думы на заседании 14 августа. Такая мера направлена на улучшение экологии в регионе и, по мнению авторов, должна стимулировать курян к покупке безвредных для окружающей среды электромобилей.

Открытым остаётся вопрос, смогут ли жители региона воспользоваться льготами уже сейчас. По словам председателя облдумы Николая Жеребилова, документ принят «на опережение», так как электромобилей в Курске пока нет. Комментаторы же в соцсетях заявили, что уже видели электрокары на улицах.