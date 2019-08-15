Саратов, , 15:27 — REGNUM

В Саратовской области выявлено более 57 тыс. нарушений законов, около 56% от общего числа связаны с нарушением соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, основная часть нарушений — около 1,8 тыс. случаев являются нарушениями жилищного законодательства. В сфере ЖКХ выявлено около 7,5 тыс. нарушений или почти каждое седьмое. Около 3 тыс. нарушений связаны с охраной окружающей среды, 2,3 случаев — с охраной предпринимательской деятельности.

«По фактам нарушений жилищных прав граждан и в сфере ЖКХ, выявленных прокурорами, органами расследования возбуждено 37 уголовных дел», — уточнили в прокуратуре. О недопустимости нарушения закона предостережено 758 должностных лиц.

В интересах несовершеннолетних в суды направлено более 1,4 тыс. исков на сумму свыше 34 млн рублей, 3,1 тыс. исков на 70 млн рублей связаны с нарушениями в сфере оплаты труда.

Как сообщало ИА REGNUM, а 2018 год в регионе выявили 406 преступлений коррупционного характера, среди них получение взятки — 33 случая, дача взятки — 20 случаев. Средний размер полученной взятки в Саратовской области по итогам 2018 года составил 692,6 тыс. рублей. Средний размер предложенной взятки — 561,5 тыс. рублей.