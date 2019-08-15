Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM

Несколько городов Ростовской области посетили будущие археологи — студенты Археологического факультета Фаюмского университета. Делегация из Египта прибыла на Дон в рамках договора о сотрудничестве между Южным федеральным университетом, Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником и египетским вузом. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Таганрога.

За десять дней студенты побывали в Новочеркасске, Азове и Таганроге. На родине писателя Антона Чехова делегаты посетили музей «Градостроительство и быт Таганрога», экскурсию по чеховским местам.

Напомним, соглашение об академическом и культурном сотрудничестве между ЮФУ и Фаюмским университом было подписано в 2012 году с целью укрепления академических и культурных связей между вузами.