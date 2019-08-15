Москва, , 15:24 — REGNUM

Студент МГТУ имени Н. Э. Баумана Даниил Конон, ранее задержанный по обвинению в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, останется в СИЗО. Такое решение сегодня, 15 августа, принял Московский городской суд.

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Служители Фемиды посчитали вынесенное ранее решение заключить обвиняемого под стражу законным и обоснованным. Судья оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, Даниил Конон, обвиняемый в участии в массовых беспорядках в Москве, был арестован 5 августа по решению Пресненского районного суда Москвы. Подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, до 27 сентября 2019 года. Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»).

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Напомним, массовые акции протеста в Москве прошли 27 июля и 3 августа. Так, в июле полиция задержала более тысячи участников несогласованной акции. У некоторых участников митинга были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Всего под уголовное преследование попали 12 человек.