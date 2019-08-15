Москва, , 15:23 — REGNUM

В Оренбургскую область завершена поставка 293 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), изготовленных специалистами концерна «Автоматика». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба предприятия.

КОИБы предназначены для автоматизированного подсчета голосов избирателей, формирования и печати итогового протокола. Они будут работать на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября этого года.

«Комплексы обработки избирательных бюллетеней позволяют упростить и ускорить процесс обработки бюллетеней. При этом надежность решения находится на высоком уровне и полностью исключает воздействие на выборный процесс извне», — отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Отмечается, что в настоящее время аналогичные комплексы поставляются на избирательные участки в Москве, Ленинградской, Сахалинской областях, Ненецкого автономного округа.

Напомним, 8 сентября в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Зарегистрированы пять кандидатов: Денис Паслер («Единая Россия»), Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Сергей Яцына («Справедливая Россия»).

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