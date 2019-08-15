Москва, , 15:38 — REGNUM

На YouTube-канале «Мобильные Пятиминовости» 14 августа появился трейлер игры OMON Simulator. В ней игроки, управляя сотрудниками ОМОНА, будут разгонять митинги и защищать политиков.

По словам разработчиков, в игре предстоит защищать первых лиц сверхдержав, ловить лидера оппозиции Алексея Карнавального и арестовывать опасных для общества людей. В проекте также предусмотрен мультиплеер — разгонять митинги можно будет в компании девяти других игроков.

Ранее российская студия БУНД!!1 Games анонсировала свой симулятор митинга PROTEST SIMULATOR. В нём игроки смогут организовать свой собственный митинг и выбрать для него подходящие лозунги.

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