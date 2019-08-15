Пермь, , 15:18 — REGNUM

В интернете на портале Сhange.org создана петиция, где объявлен сбор подписей против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Перми. За неделю петицию подписали почти 1,5 тыс. человек. Обращение адресовано губернатору Пермского края и гордуме Перми.

«Уже третий месяц городские власти ставят над нами транспортный эксперимент. И вот настал момент, когда чиновники добрались до наших кошельков. В ближайшее время планируется повысить действующую цену за проезд на 40%, что составит 28 рублей вместо 20. И это только первый шаг. А к 2023 году ожидается повышение стоимости проезда до 31 рубля. Возникает вопрос: за что мы должны платить такие деньги?», — вопрошает автор петиции.

Он отметил, что чиновники обещали удобную маршрутную сеть, оборудованные остановочные и пересадочные пункты и современный, комфортный общественный транспорт. Однако все обещания остались на бумаге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гордуму поступил проект тарифного меню, где речь и о подорожании проезда до 28 рублей за одну поездку с 1 января 2020 года. Однако впоследствии мэр Перми отозвал этот документ. В него планируют внести изменения.

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