Цхинвал, , 15:03 — REGNUM

В столице Южной Осетии состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы психологической реабилитации населения, испытывающего поствоенный синдром. В круглом столе приняли участие врачи, психологи, логопеды, представители сферы образования, сотрудники МЧС, представители властных структур республики. Об этом сообщает 15 августа ИА «Рес».

Круглый стол был организован по инициативе общественного деятеля Аэлиты Джиоевой. Все выступавшие отмечали, что в Южной Осетии необходимо расширение психологической помощи взрослым и детям. У многих наблюдаются последствия августовской войны 2008 года, что выражается в эмоциональных страхах, панических атаках. При это многие жители республики не осознают, что им нужна помощь психолога.

Психолог Индира Габулова предложила добавить в штат больницы психологов для пациентов каждого отделения. Представитель МЧС Южной Осетии Дмитрий Марданов отметил, что в штат чрезвычайного ведомства также важно пригласить психолога.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что министерство здравоохранения и социального развития Южной Осетии планирует открыть консультативный центр по оказанию психологической помощи населению.

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