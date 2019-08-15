Брянск, , 14:41 — REGNUM

В полугодовую служебную командировку в Шатойский район Чеченской Республики отправились сотрудники УВМД России по Брянской области. В горном Шатое полицейские сменили тамбовских коллег. Кроме родственников провожали правоохранителей высшие полицейские чины, руководство области и города, сообщили 15 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Для комфортной службы на месте временной дислокации оборудованы необходимые помещения. В этот раз полицейские привезут с собой 10 новых спортивных тренажёров и спортивные снаряды, которые приобрели при поддержке брянского регионального отделения спортобщества «Динамо».

В служебные командировки на Северный Кавказ брянские полицейские направляются с 2000 года, с тех пор, как в разрушенном Шатое силами сотрудников брянской милиции был образован первый временный отдел внутренних дел.