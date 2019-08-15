Сухум, , 14:37 — REGNUM

В здании городской детской поликлиники г. Сухум открылся кабинет здорового ребенка, об этом 15 августа сообщает АпсныПресс.

Как рассказала главный врач сухумской детской городской поликлиники Ада Абухба, в кабинете ребенка родителям расскажут об уходе за малышом, о правильном питании, о технике грудного вскармливания, готовке прикорма. Деятельность кабинета не ограничится консультационной работой с родителями. На базе кабинета здорового ребенка будет проводиться образовательная работа среди медицинских работников по вопросам охраны здоровья детей раннего возраста.

Значимую помощь в организации кабинета оказал детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Фонд оплатил необходимые ремонтные работы, закупку инвентаря и учебных пособий.

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