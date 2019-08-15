Орел, , 14:36 — REGNUM

Депутаты Орловского областного Совета просят депутатов Государственной думы РФ рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, призванные регулировать безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами, в связи с массовой гибелью пчёл в регионах. Как сообщила 15 августа пресс-служба Орловского облсовета, соответствующее обращение направлено в Госдуму РФ.

«По данным регионального Управления ветеринарии в области по состоянию на 1 июля 2019 года погибло уже более 1600 пчелосемей. За этой статистикой не только ущерб, который понесли непосредственно пчеловоды, но и колоссальный вред, наносимый экологии, последствия которого могут быть весьма серьёзными, ведь не будет пчёл — не будет опыления, растений…» — заявил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Он добавил: цель обращения — не только поддержка пчеловодов, но и недопущение экологической катастрофы, поскольку проблема характерна не только для Орловской области.

В частности, в обращении говорится о том, что имеющееся в настоящее время правовое регулирование вопросов защиты и охраны пчёл от вредных факторов окружающей среды в Российской Федерации недостаточно. Так, Россельхознадзор лишен возможности контролировать соблюдение правил и норм хранения, реализации, применения пестицидов и агрохимикатов, а размеры штрафов за нарушение правил обращения с пестицидами несоразмерны ущербу, которые несут пчеловоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственное управление следственного комитета Орловской области возбудило два уголовных дела в связи с гибелью пчёл после обработки полей химикатами. Одному из пчеловодов, пострадавших от действий аграриев в 2018 году, удалось отсудить компенсацию в более чем 500 тыс. рублей.