Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM

Большинство жителей Ростовской области не устраивает отношение российской власти к народу. Это следует из результатов социологического исследования Центра независимой общественной экспертизы «АКСИО», передаёт ИА Красная Весна.

Анализируя ответы на вопрос: «Если говорить о власти в целом, насколько Вы удовлетворены отношением российской власти к народу России?», специалисты пришли к выводу, что 72% жителей Дона «не удовлетворены» властью, «удовлетворены» лишь 11%. Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос. Издание отмечает, что число участников опроса, давших положительную оценку власти, на 1% превышает общефедеральный показатель.

Опрос проводился с 10 июня по 10 июля 2019 года. В опросе приняли участие более 85 тыс. граждан России, из них 4,4% проживают на территории Ростовской области.