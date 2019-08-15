Севастополь, 15 августа 2019, 14:26 — REGNUM
Военнослужащие Крымской военной морской базы Черноморского флота выполнили подводные стрельбы в рамках отработки учебно-боевых задач на побережье в акватории Чёрного моря. Об этом 15 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Также в подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и оказание первичной медпомощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, для повышения боевой мощи флота была разработана и реализуется программа его развития, которая предусматривает мероприятия по переоснащению ЧФ современной техникой и оружием, создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения.
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