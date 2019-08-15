Севастополь, , 14:26 — REGNUM

Военнослужащие Крымской военной морской базы Черноморского флота выполнили подводные стрельбы в рамках отработки учебно-боевых задач на побережье в акватории Чёрного моря. Об этом 15 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Личный состав выполнил упражнения по подводному плаванию в различное время суток в полном водолазном снаряжении. Бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами совершенствовали навыки стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням, в качестве которых использовались специальные ростовые макеты-мишени», — отметили в ЮВО.

Также в подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и оказание первичной медпомощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, для повышения боевой мощи флота была разработана и реализуется программа его развития, которая предусматривает мероприятия по переоснащению ЧФ современной техникой и оружием, создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения.

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