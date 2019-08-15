Москва, , 14:25 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко оценил действия экипажа самолёта А321 «Уральских авиалиний». Происшествие обсудили 15 августа на заседании правительства России.

«Действия экипажа заслуживают самой высокой оценки», — сказал Медведев.

Он обратился к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху, поручив представить документы, чтобы пилотов представить к государственным наградам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле назвали пилотов героями.

Происшествие случилось 15 августа в Подмосковье. Вылетевший из аэропорта самолёт столкнулся со стаей чаек и был вынужден отключить оба двигателя. Лайнер совершил экстренную посадку в кукурузное поле, в результате которой спаслись все пассажиры и члены экипажа.