Москва, 15 августа 2019, 14:25 — REGNUM
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко оценил действия экипажа самолёта А321 «Уральских авиалиний». Происшествие обсудили 15 августа на заседании правительства России.
«Действия экипажа заслуживают самой высокой оценки», — сказал Медведев.
Он обратился к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху, поручив представить документы, чтобы пилотов представить к государственным наградам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле назвали пилотов героями.
Происшествие случилось 15 августа в Подмосковье. Вылетевший из аэропорта самолёт столкнулся со стаей чаек и был вынужден отключить оба двигателя. Лайнер совершил экстренную посадку в кукурузное поле, в результате которой спаслись все пассажиры и члены экипажа.