Додома, , 15:15 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о резком росте заболеваемости корью во всем мире.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представители ВОЗ сообщили, что число случаев заражения корью в первые семь месяцев этого года увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Согласно опубликованным предварительным данным, в период с января по июль этого года заразились более 364 800 человек в 182 странах. Рост числа зараженных особенно заметен в местах, где большинство людей никогда не были вакцинированы.

Как отмечается, в Африке число случаев заболевания корью выросло на целых 900% из-за слаборазвитой системы здравоохранения.

Кроме того, ВОЗ заявила, что в США был зарегистрирован самый высокий уровень заболевания корью за последние 25 лет.

Организация подчеркнула: чтобы предотвратить вспышки заражения корью, 95% населения в любой стране мира должны быть вакцинированы.