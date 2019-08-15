Пхеньян, , 14:32 — REGNUM

Вьетнамское реалити-шоу «The Amazing Race Vietnam» сняли на территории КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Вьетнамского телевидения (VTV).

The Amazing Race — реалити шоу, в котором команды из двух человек, участвуют в гонках вокруг света / внутри страны, соревнуясь с другими командами. Участникам шоу необходимо добраться до определенной точки, используя различные виды транспорта, выполняя задания и находя подсказки.

Известно, что это первый случай, когда в КНДР снимают реалити-шоу. Ранее, на территории Северной Кореи снимали лишь документальные и короткометражные фильмы.

Как сообщили представители государственной телевизионной станции, пользователи сети интернет проявили огромный интерес к превью нового сезона реалити-шоу, которое пройдет в Северной Корее. За три дня видеоролик посмотрели 75 тыс. человек.

Известно, что в превью-ролике были показаны: вид Пхеньяна с неба, площадь имени Ким Ир Сена, музыкальное представление Самуллори, морские и горные пейзажи, повседневная жизнь жителей Пхеньяна.

Отметим, что реалити-шоу «The Amazing Race Vietnam», снятое в КНДР, будет транслироваться по каналу VTV 17 августа в 20:00 по местному времени.