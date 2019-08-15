Берлин, , 14:22 — REGNUM

Ежегодно лобби-организация «Инициатива Новая социальная рыночная экономика» (Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM) проводит исследование эффективности систем образования в федеральных землях Германии. В 2019 году землей с самой эффективной образовательной системой названа Саксония, передает немецкий канал n-tv.

Далее расположились Бавария и Тюрингия. В Берлине зафиксировано снижение эффективности образования.

Помимо успеваемости учащихся INSM учитывает множество факторов — в общей сложности 93. Они показывают «насколько успешно каждая федеральная земля организует свою систему образования, чтобы генерировать оптимальные импульсы развития и занятости».

Например, исследование учитывает, сколько денег земля тратит на каждого учащегося, выясняет числовое соотношение между учителями и учениками, учитывает число молодых преподавателей. Сравниваются показатели отсева учеников из школ, результаты экзаменов по чтению и математике.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году исследование Pisa показало нехватку дисциплины в школах Германии. Также было выявлено, что средние учащиеся немецких школ демонстрируют худшие знания, чем двоечники в школах Эстонии.

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