Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM

Донские коммунальщики устраняют три коммунальные аварии, произошедшие на водопроводе в Таганроге Ростовской области. В связи с этим горожан просят набраться терпения.

Так, в связи с проведением ремонтных работ на улицах Петровская, Морозовская и Тольятти водоснабжение осуществляется пониженным давлением. Возобновить подачу воды сотрудники Водоканала намерены до конца дня 15 августа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Таганрогу направят более 207 млн рублей. Средства выделены на восстановление канализационного коллектора и аварийных участков сетей общей протяженностью 1,8 км.

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