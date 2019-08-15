Бамако, , 15:26 — REGNUM

Представители Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщили, что дети в Мали все чаще сталкиваются с насилием и убийствами. Кроме того, сообщается о вербовке и использовании малийских детей в вооруженных группировках.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», ЮНИСЕФ отмечает, что в 2019 году в Мали участились случаи насилия в отношении детей, в частности увеличилось число убийств детей и нанесения им тяжелых увечий.

ЮНИСЕФ подчеркивает, что, согласно предварительным отчетам ООН, 150 детей были убиты в первой половине 2019 года, еще 75 получили ранения в результате жестоких нападений.

Кроме того, стало известно, что количество случаев вербовки и использования детей в вооруженных группировках удвоилось по сравнению с тем же периодом в 2018 году. Более того, в Мали более 900 школ по-прежнему закрыты в связи с небезопасной обстановкой.

Утверждается, что военный переворот 2012 года в стране стал причиной происходящих событий. Впоследствии здесь стали формироваться различные террористические группы, совершающие нападения и убийства в стране.

Как сообщается, США имеют контингент войск в стране, известный под названием МИНУСМА. Французские войска также находятся в стране с 2013 года, однако до сих пор не смогли предотвратить террористические акты и восстановить мир в стране.