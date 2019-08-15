Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM

Опрос о новом месте для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге стал обсуждаться в новом ключе. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Как заявил изданию председатель гордумы Игорь Володин, опрос горожан уже не представляется таким необходимым, ведь конфликт был исчерпан после отказа инвесторов строить храм в сквере у Драмтеатра.

Тем не менее, судьбу опроса нельзя решить единолично, считает спикер. Своё слово должна сказать общественность, в частности, в профильной рабочей группе, уверен Володин.

Напомним, ранее голосование по новой площадке для храма Святой Екатерины намечали на вторую половину сентября. Рабочая группа предложила три места, за которые можно было бы проголосовать.

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