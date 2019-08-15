Кигали, , 14:23 — REGNUM

Британское ежедневное новостное издание Financial Times провело расследование, подтверждающее фиктивность данных об уровне бедности в Руанде. В 2015 году журналисты сообщили во Всемирный банк о подтасовке статистики местными властями.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, экономическое чудо Руанды не раз было предметом дискуссий среди специалистов, особенно в 2015 году после публикации статистики, свидетельствующей о сокращении бедности в период с 2011 по 2014 гг. на 6 процентных пунктов.

Именно тогда журналисты из Financial Times решили провести данное расследование. Согласно расследованию британской газеты, уровень бедности с 2011 по 2014 год совсем не сокращался, а наоборот увеличивался. По словам журналистов, цены в стране значительно выросли, особенно в сельскохозяйственных районах. Как отмечается, более высокий уровень инфляции является показателем и высокого уровня бедности.

Британская газета подчеркнула, что власти Руанды опубликовали статистику, резко разнящуюся с имеющимися данными у правительства.

Во Всемирном банке этот вопрос также вызвал разногласия. В декабре 2015 года пятеро сотрудников организации известили в своем письме высшее руководство о растущей бедности в Руанде.

С 2015 года Всемирный банк выступает за пересмотр данных статистики правительством Руанды.

Власти Руанды, со своей стороны, раскритиковали расследование Financial Times. Как утверждает правительство Руанды, данные, подтверждающие сокращение уровня бедности в стране, не были подделаны.